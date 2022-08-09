В Анапе мужчину приговорили к 1,5 годам колонии за поджог пункта полиции

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В станице Анапской мужчина поджег полицейский участок. За это его отправили в колонию

Напомним, в марте в станице Анапской мужчина пытался сжечь полицейский участок, где хранились материалы уголовного дела против него. Он зашел в здание, налил на пол горючую жидкость, поджег ее и убежал. Огонь удалось потушить, но участковый получил термический ожог глаз.

Мужчину задержали через несколько часов. Ранее он уже имел проблемы с законом и его заключили под стражу. 

В пресс-службе анапской межрайонной прокуратуры сообщили, что суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы 1,5 года в колонии общего режима. По какой статье его осудили — не уточняется.

Ранее Юга.ру рассказывали о конфликтах с полицейскими. В Славянске-на-Кубани пьяный 28-летний местный житель укусил за палец сотрудника ППС. За это молодой человек получил 3 года колонии строгого режима.

Анапа Полиция Хулиганство

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