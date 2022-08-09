Депутата из Новороссийска отправили в колонию на 3,5 года за попытку мошенничества на выборах

Новороссийский депутат Михаил Ерохин получил 3,5 года колонии за попытку получить взятку перед выборами

Из материалов суда известно, что бывший депутат городской думы Новороссийска VI-VII созывов Михаил Ерохин был председателем Совета местного отделения партии «Справедливая Россия» и зарегистрировался кандидатом в депутаты городской Думы.

Незадолго до выборов в 2020 году Ерохин предложил замглавы мэрии Новороссийска передать ему 2,8 млн рублей. Деньги нужны были, чтобы депутат не препятствовал избирательному процессу и не создавал провокаций в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Ерохин обещал не направлять своих наблюдателей и снять с голосования некоторых депутатов.

Замглавы администрации сообщил об этом в полицию. Позже в момент передачи денег бывшего депутата задержали сотрудники УФСБ. На Ерохина завели уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 8 августа сообщили, что суд признал Ерохина виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет в колонии общего режима. На суде мужчина свою вину не признал.