Депутата из Новороссийска отправили в колонию на 3,5 года за попытку мошенничества на выборах

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новороссийский депутат Михаил Ерохин получил 3,5 года колонии за попытку получить взятку перед выборами

Из материалов суда известно, что бывший депутат городской думы Новороссийска VI-VII созывов Михаил Ерохин был председателем Совета местного отделения партии «Справедливая Россия» и зарегистрировался кандидатом в депутаты городской Думы.

Незадолго до выборов в 2020 году Ерохин предложил замглавы мэрии Новороссийска передать ему 2,8 млн рублей. Деньги нужны были, чтобы депутат не препятствовал избирательному процессу и не создавал провокаций в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Ерохин обещал не направлять своих наблюдателей и снять с голосования некоторых депутатов.

Замглавы администрации сообщил об этом в полицию. Позже в момент передачи денег бывшего депутата задержали сотрудники УФСБ. На Ерохина завели уголовное дело ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 8 августа сообщили, что суд признал Ерохина виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет в колонии общего режима. На суде мужчина свою вину не признал. 

Как писали Юга.ру, на Кубани командир взвода ДПС получил 1,5 млн руб взяток от своих подчиненных. Он заставлял сотрудников передавать деньги за покровительство и попустительство по службе. Позже его осудили и назначили 9 лет колонии строгого режима.

Выборы Коррупция Новороссийск

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте