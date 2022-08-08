Олимпийская чемпионка Виктория Синицина откроет «Лебединое озеро» в Сочи

В Сочи в олимпийском дворце спорта «Айсберг» с 9 по 18 августа можно увидеть ледовый балет «Лебединое озеро». Роль Одетты в нем исполнит олимпийская чемпионка, фигуристка Виктория Синицина, а Зигфрида сыграет её партнёр — двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов.

Кроме того, тень, олицетворяющую темное альтер-эго принца, будут по очереди играть именитые фигуристы — четырёхкратный чемпион Италии Иван Ригини и бронзовый призёр чемпионата Европы Морис Квителашвили. Роль Колдуна исполнит Повилас Ванагас, а Одиллии — призёр чемпионатов мира и Европы Маргарита Дробязко.

«Лебединое озеро вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки по всему миру. Без преувеличения этот балет можно назвать жемчужиной русской классики и эталоном высокого искусства. Воплотить данное произведение на льду — было моей давней мечтой, к реализации которой я шла многие годы», — отметила генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссёр Татьяна Навка.

Команда смогла создать современную интерпретацию классического балета. Для этого использовали костюмы, декорации и компьютерную графику. Шоу будет не только на льду, но и над ним. В постановке задействовали акробатов, артисты будут периодически взлетать над ледовой сценой. Более подробно ущнать о постановке и заказать билеты можно по ссылке.

Отметим, балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» признан самым известным в мире. Премьера ледового шоу прошла в Москве в конце 2021 года.