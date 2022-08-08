В Геленджике сотрудники мэрии скрыли почти 700 тыс. рублей доходов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из мэрии Геленджика уволили сотрудника в связи с утратой доверия. Еще более 20 человек привлекли к дисциплинарной ответственности

После прокурорской проверки в мэрии Геленджика выяснилось, что сотрудники скрывают свои доходы. Одного из них уволили, еще 22 привлекли к дисциплинарной ответственности.

Чиновницу уволили в связи с утратой доверия за сокрытие более 70 тыс. рублей доходов своего супруга. Также она и не указала в декларации четыре автомобиля в собственности мужа. Имя и должность бывшей сотрудницы мэрии не разглашают.

Также выяснилось, что в общей сумме сотрудники администрации скрыли 700 тыс. рублей, занизили доходы от продажи имущества на 130 тыс. рублей, пять автомобилей и ценные бумаги 

Кроме того, прокуратура внесла представление мэру Геленджика Алексею Богодистову. Это сделали в целях устранения нарушений, пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писали Юга.ру, в Краснодара после прокурорской проверки 26 сотрудников мэрии и Гордумы привлекли к ответственности. Они работали без дипломов о высшем образовании и предоставляли ложные сведения о доходах. Кроме того, в июле суд выписал Богодистову штраф в 3 тыс. рублей за невыполнение законных требований прокурора.

Геленджик Коррупция Прокуратура

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