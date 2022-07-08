Суд выписал штраф мэру Геленджика Алексею Богодистову. Рассказываем, что случилось

8 июля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края опубликовала решение Геленджикского городского суда. Глава города признан виновным в административном правонарушении. Указана статья, которую он нарушил, — 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении). Наказанием стал штраф в размере 3 тыс. рублей. В своём телеграм-канале Алексей Богодистов заявил, что будет обжаловать решение суда.

«Сегодня суд принял решение о назначении штрафа вместо дисквалификации. Наша позиция неизменна — и это решение тоже будем оспаривать в вышестоящей инстанции. Данные обстоятельства никак не повлияют на рабочие процессы. Мы сейчас в активной стадии проведения летнего курортного сезона, вопросов хватает».

В октябре 2021 года городской суд уже рассматривал постановление прокуратуры о привлечении к ответственности Богодистова. Тогда решением суда его должны были дисквалифицировать на год. Мэр Геленджика это решение обжаловал и продолжил работать. По информации пресс-службы суда, причиной судебной тяжбы стало то, что мэр не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе.

В феврале 2021 года мэр Геленджика в своем телеграм -канале написал о том, что в мэрии проводят обыски. По его словам, «сегодня снова в администрации Геленджика работают сотрудники ФСБ». За месяц это уже третий визит представителей ведомства. В этот раз сотрудников интересовала документация, которая касается деятельности компании «Стройинвест». Для этого представители ФСБ работают в управлениях имущественных и земельных отношений и ЖКХ.

А 2 марта 2021 года на сайте администрации появилось заявление мэра об уходе с поста.

«Это был нелегкий путь, много ошибок, которые я сам себе не прощу! Вениамин Иванович, я больше не могу врать людям, они всё видят: как вы меня прикрываете и зачем? Тоже всем понятно».

Утром текст исчез с сайта и всех официальных аккаунтов в соцсетях. Богодистов назвал сообщение фейком.

Кто такой Алексей Богодистов?

На должность главы Геленджика Алексей Богодистов назначен 19 сентября 2018 года. Богодистов — участник боевых действий в Чечне, был директором ООО «Бак-Гигант», депутатом думы Геленджика. В 2000 году его наградили медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите государственных интересов России в боевых действиях.

Про ещё одно резонансное событие в Геленджике Юга.ру рассказывали ранее. В октябре 2021 года в Геленджике местные жители выступали против генерального плана города.