В Краснодаре при пожаре в хозпостройке погиб человек

7 августа в Краснодаре 13 пожарных тушили хозяйственную постройку. Есть погибший

7 августа в 10:10 очевидцы вызвали пожарных из-за возгорания на улице Солнечной в Краснодаре.

Через девять минут первые прибывшие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что горит хозяйственная постройка.

Чтобы потушить огонь, привлекли 13 человек и три пожарных машины.

«В результате пожара, к сожалению, есть один пострадавший. Ещё один пострадавший госпитализирован», — сообщили в краевом МЧС.

Позже следственный комитет уточнил информацию по одному из пострадавших. В сгоревшей постройке обнаружили останки человека, рассказали в следственном управлении СК по Краснодарскому краю. Следователи установят личность жертвы и причину пожара. Назначена судмедкспертиза.