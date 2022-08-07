В Краснодаре при пожаре в хозпостройке погиб человек

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Типичный Краснодар», t.me/krd_tipich_ru

7 августа в Краснодаре 13 пожарных тушили хозяйственную постройку. Есть погибший

7 августа в 10:10 очевидцы вызвали пожарных из-за возгорания на улице Солнечной в Краснодаре.

Через девять минут первые прибывшие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что горит хозяйственная постройка. 

Чтобы потушить огонь, привлекли 13 человек и три пожарных машины. 

«В результате пожара, к сожалению, есть один пострадавший. Ещё один пострадавший госпитализирован», — сообщили в краевом МЧС. 

Позже следственный комитет уточнил информацию по одному из пострадавших. В сгоревшей постройке обнаружили останки человека, рассказали в следственном управлении СК по Краснодарскому краю. Следователи установят личность жертвы и причину пожара. Назначена судмедкспертиза.

Накануне в соцсетях появилось видео большого пожара в микрорайоне Молодёжном. Пресс-служба МЧС объяснила, что пожар площадью 1000 кв. метров возник из-за горения сухой травы. 

Как писали Юга.ру, в июле больше пяти часов горело заброшенное здание в центре Краснодара. 

Краснодар МЧС Пожары смерть

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