В Краснодаре при пожаре в хозпостройке погиб человек
7 августа в Краснодаре 13 пожарных тушили хозяйственную постройку. Есть погибший
7 августа в 10:10 очевидцы вызвали пожарных из-за возгорания на улице Солнечной в Краснодаре.
Через девять минут первые прибывшие сотрудники пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что горит хозяйственная постройка.
Чтобы потушить огонь, привлекли 13 человек и три пожарных машины.
«В результате пожара, к сожалению, есть один пострадавший. Ещё один пострадавший госпитализирован», — сообщили в краевом МЧС.
Позже следственный комитет уточнил информацию по одному из пострадавших. В сгоревшей постройке обнаружили останки человека, рассказали в следственном управлении СК по Краснодарскому краю. Следователи установят личность жертвы и причину пожара. Назначена судмедкспертиза.
Накануне в соцсетях появилось видео большого пожара в микрорайоне Молодёжном. Пресс-служба МЧС объяснила, что пожар площадью 1000 кв. метров возник из-за горения сухой травы.
Как писали Юга.ру, в июле больше пяти часов горело заброшенное здание в центре Краснодара.