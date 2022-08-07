В Краснодаре автомобиль столкнулся с трамваем на улице Московской
В Краснодаре 74-летняя женщина выехала на трамвайные рельсы
7 августа в 9:40 краснодарским полицейским сообщили о ДТП на пересечении улиц Московской и Ангарской.
Оказалось, что 74-летняя женщина при развороте не уступила трамваю. Транспортные средства столкнулись.
До аварии женщина двигалась на автомобиле Cherry IndiS S18D со стороны улицы Петра Метальникова в сторону Солнечной. Никто не пострадал.
На виновницу ДТП составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования). Предусмотренное по закону наказание — предупреждение или штраф 500 рублей.
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