В Краснодаре автомобиль столкнулся с трамваем на улице Московской

В Краснодаре 74-летняя женщина выехала на трамвайные рельсы

7 августа в 9:40 краснодарским полицейским сообщили о ДТП на пересечении улиц Московской и Ангарской. Оказалось, что 74-летняя женщина при развороте не уступила трамваю. Транспортные средства столкнулись.

До аварии женщина двигалась на автомобиле Cherry IndiS S18D со стороны улицы Петра Метальникова в сторону Солнечной. Никто не пострадал. На виновницу ДТП составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования). Предусмотренное по закону наказание — предупреждение или штраф 500 рублей.