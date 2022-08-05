В Волгодонске провели слушания по повышению мощности Ростовской АЭС

4 августа в Волгодонске более 700 человек оценило воздействие на экологию повышения мощности энергоблока № 4 Ростовской АЭС до 104%

В слушаниях участвовало 735 человек (очно и по прямой трансляции на YouTube). В их числе — проектировщики и специалисты в области эксплуатации Ростовской АЭС, представители Концерна «Росэнергоатом», государственных и независимых экологических организаций, администрации Волгодонска, общественных организаций и жители города.

Проектировщики энергоблока и эксперты области сказали, что коэффициенты запаса, изначально предусмотренные в проекте энергоблока, являются консервативными, поскольку характеристики оборудования лучше, чем минимально необходимые. Использование этих запасов позволяет повысить мощность реакторной установки без ущерба для безопасности.

«Проектные характеристики реакторов типа ВВЭР-1000 (В-320), эксплуатируемых на Ростовской АЭС, обеспечивают работу на мощности выше номинальной, то есть 1000 МВт.», — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.