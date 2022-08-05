В Волгодонске провели слушания по повышению мощности Ростовской АЭС

Партнерский Ростовская область

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  • © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС
    © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС

4 августа в Волгодонске более 700 человек оценило воздействие на экологию повышения мощности энергоблока № 4 Ростовской АЭС до 104%

В слушаниях участвовало 735 человек (очно и по прямой трансляции на YouTube). В их числе — проектировщики и специалисты в области эксплуатации Ростовской АЭС, представители Концерна «Росэнергоатом», государственных и независимых экологических организаций, администрации Волгодонска, общественных организаций и жители города.

Проектировщики энергоблока и эксперты области сказали, что коэффициенты запаса, изначально предусмотренные в проекте энергоблока, являются консервативными, поскольку характеристики оборудования лучше, чем минимально необходимые. Использование этих запасов позволяет повысить мощность реакторной установки без ущерба для безопасности.

«Проектные характеристики реакторов типа ВВЭР-1000 (В-320), эксплуатируемых на Ростовской АЭС, обеспечивают работу на мощности выше номинальной, то есть 1000 МВт.», — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

АЭС, которой не было:

Глава управления министерства промышленности и энергетики Ростовской области Сергей Прохоренко заявил, что перевести энергоблок на 18-месячный топливный цикл и повысить мощность надо из-за наращивания атомной генерации на юге РФ: «Регион динамично развивается, и обеспечить его растущие потребности в энергоресурсах способна только атомная энергетика. Киловатт, полученный в результате повышения мощности энергоблока, на порядок дешевле того, который выработан на атомной станции, построенной с нуля».

«Нарушений регламента и процедур не выявлено», — отметил председатель наблюдательного совета, ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук, доцент, кандидат физико-математических наук, член Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Алексей Екидин.

В пресс-службе Ростовской АЭС заявили, что материалы обоснования лицензии будут доступны на сайтах администраций Волгодонска и Дубовского района и заказчика — АО «Концерна Росэнергоатом».

Промышленность Ростов-на-Дону Энергетика

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