Следователи Адыгеи опросили мужчину, который избил мальчика, якобы обидевшего его сына

Адыгея

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/yablonovskiy_city
    © Скриншот видео из телеграм-канала t.me/yablonovskiy_city

30 июля в адыгейском поселке Яблоновский мужчина угрожал убить и избил мальчика, вступившись за своего сына

Утром 31 июля телеграм-канал «Яблоновский_city» опубликовал видео, на котором 30 июля отец несколько раз ударил по лицу мальчика, якобы обидевшего его сына в ссоре из-за мармелада. Также он угрожал повесить обидчика и матерился. 93.ru передали слова очевидицы: «Отец гонялся по площадке со словами «Убью за сына!». Он был трезвый, а люди сразу же вызвали полицию».

Также в комментариях под постом в телеграме местный житель по имени Руслан озвучил другую версию: он водит своих детей на эту площадку и считает, что конфликт произошел не из-за сладостей. Он пояснил, что мальчик часто избивал других детей, игнорируя замечания взрослых, которые не могли связаться с его родителями. 93.ru пересказали, что другие пользователи возразили, что «это не давало права мужчине бить ребенка». На момент написания этой новости комменты под постом закрыты.

Как распознать домашнее насилие и что делать дальше:

В то же время СК РФ по Адыгеи поручил полиции передать материалы дела местным следователям для дальнейшей проверки. Об этом написала пресс-служба адыгейского СК. В 15:44 телеграм-канал, опубликовавший видео, сообщил, что мужчина задержан. Под постом читатели поинтересовались здоровьем мальчика после побоев, редакция канала ответила, что ей ничего не известно.

В 13:40 1 августа Юга.ру спросили о ходе проверки пресс-службу СК Адыгеи. Ее сотрудница Татьяна Фадеева уточнила, что мужчину следователи не задерживали, но опросили. Она добавила, что проверка продолжится судмедэкспертизой — зафиксируют травмы.

Как сообщали Юга.ру, ночью 28 июля в Краснодаре мужчина избил девушку во дворе жилого дома. За нее вступились прохожие.

Дети Насилие Полиция Происшествия Следственный комитет

Новости

В Краснодарском крае на выходных снова будут идти дожди. Но жара никуда не денется
«Будем жить, как в подземелье». Почему жители Краснодара протестуют против строительства общежития КубГУ рядом с их домами
В парке «Ривьера» в Сочи демонтируют колесо обозрения
Краснодарский край стал третьим в стране по числу ДТП с электросамокатами. Собрали истории из соцсетей
В Краснодаре во второй раз начали достраивать проблемный ЖК «Клубный квартал»
В Краснодаре водитель мотоцикла попала под автобус

Лента новостей

«Секс каждый день — это не любовь, это насилие»
3 августа, 17:05
«Секс каждый день — это не любовь, это насилие»
История краснодарки, которая сбежала от бывшего мужа и борется за детей
В Краснодарском крае на фестивале сварят тонну борща
Вчера, 07:56
В Краснодарском крае на фестивале сварят тонну борща
Для угощения закупили больше 100 кг мяса
Парки Сочи и Краснодара вошли в рейтинг достопримечательностей России
3 августа, 17:07
Парки Сочи и Краснодара вошли в рейтинг достопримечательностей России

Реклама на сайте