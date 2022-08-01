Утром 31 июля телеграм-канал «Яблоновский_city» опубликовал видео, на котором 30 июля отец несколько раз ударил по лицу мальчика, якобы обидевшего его сына в ссоре из-за мармелада. Также он угрожал повесить обидчика и матерился. 93.ru передали слова очевидицы: «Отец гонялся по площадке со словами «Убью за сына!». Он был трезвый, а люди сразу же вызвали полицию».

Также в комментариях под постом в телеграме местный житель по имени Руслан озвучил другую версию: он водит своих детей на эту площадку и считает, что конфликт произошел не из-за сладостей. Он пояснил, что мальчик часто избивал других детей, игнорируя замечания взрослых, которые не могли связаться с его родителями. 93.ru пересказали, что другие пользователи возразили, что «это не давало права мужчине бить ребенка». На момент написания этой новости комменты под постом закрыты.