Следователи Адыгеи опросили мужчину, который избил мальчика, якобы обидевшего его сына
30 июля в адыгейском поселке Яблоновский мужчина угрожал убить и избил мальчика, вступившись за своего сына
Утром 31 июля телеграм-канал «Яблоновский_city» опубликовал видео, на котором 30 июля отец несколько раз ударил по лицу мальчика, якобы обидевшего его сына в ссоре из-за мармелада. Также он угрожал повесить обидчика и матерился. 93.ru передали слова очевидицы: «Отец гонялся по площадке со словами «Убью за сына!». Он был трезвый, а люди сразу же вызвали полицию».
Также в комментариях под постом в телеграме местный житель по имени Руслан озвучил другую версию: он водит своих детей на эту площадку и считает, что конфликт произошел не из-за сладостей. Он пояснил, что мальчик часто избивал других детей, игнорируя замечания взрослых, которые не могли связаться с его родителями. 93.ru пересказали, что другие пользователи возразили, что «это не давало права мужчине бить ребенка». На момент написания этой новости комменты под постом закрыты.
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В то же время СК РФ по Адыгеи поручил полиции передать материалы дела местным следователям для дальнейшей проверки. Об этом написала пресс-служба адыгейского СК. В 15:44 телеграм-канал, опубликовавший видео, сообщил, что мужчина задержан. Под постом читатели поинтересовались здоровьем мальчика после побоев, редакция канала ответила, что ей ничего не известно.
В 13:40 1 августа Юга.ру спросили о ходе проверки пресс-службу СК Адыгеи. Ее сотрудница Татьяна Фадеева уточнила, что мужчину следователи не задерживали, но опросили. Она добавила, что проверка продолжится судмедэкспертизой — зафиксируют травмы.
Как сообщали Юга.ру, ночью 28 июля в Краснодаре мужчина избил девушку во дворе жилого дома. За нее вступились прохожие.