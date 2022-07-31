Экс-директор «Ростовводоканала» получил 3,5 года колонии. Перед задержанием он забаррикадировался в офисе на месяц

Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов сообщил портал 161.ru. Кубрака осудили по статье о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Следствие установило, что в августе 2021 года Кубрак попросил передать ему деньги для помощи владельцам компании, а сам распорядился ими в личных целях. Эти деньги были премиями других высокопоставленных сотрудников «Водоканала». Общая сумма ущерба составила 2,5 млн рублей.

В ноябре директор АО «Евразийский» Герман Вишневский, возглавляющий совет директоров «Ростовводоканала», инициировал смену его руководства. Но днем позже на сайте «Евразийского» появилось заявление об отстранении Вишневского и о том, что действующий тогда директор Дмитрий Кубрак остается в своей должности. Позже Вишневский заявил, что он не отстранен, и назначил нового директора.

Кубрак посчитал свое увольнение незаконным и закрылся на месяц в офисе «Ростовводоканала» вместе с охранниками. Он жил в своем кабинете, спал на надувном мешке, питался принесенной едой. Но в конце декабря его задержал ОМОН и отправил под домашний арест. Спустя полгода суд вынес решение, осудив бывшего топ-менеджера водоснабжающей компании на 3,5 года колонии.