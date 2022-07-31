В Ростовской области за рулем умер 60-летний дальнобойщик, ехавший в Краснодар

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Скриншот сайта 161.ru
    © Скриншот сайта 161.ru

30 июля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с одним погибшим

161.ru со ссылкой на пресс-служба ГИБДД по Ростовской области сообщили, что вечером субботы 60-летний водитель ехал из Тулы в сторону Краснодара по трассе в Аксайском районе. Когда его сердце остановилось, машина потеряла управление, съехала на обочину и и перевернулась на бок, не задев другие автомобили. Специалисты выясняют, что вызвало остановку сердца.

Как сообщали Юга.ру, 30 июля на трассе М-4 «Дон» рядом со станицей Кущевской маршрутка столкнулась с грузовиком, один человек погиб. 29 июля в Тимашевском районе легковая машина врезалась в большегруз, погибли пятеро — муж с женой и три их внука.

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