РНКБ снизил ставки по кредитам и ипотеке

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в очередной раз снизил ставки по потребительским кредитам и ипотеке

С 29 июля ставки по потребительским кредитам в РНКБ снизились в среднем на 2%. Теперь процентная ставка по кредитам наличными составляет от 9,9% годовых, по автокредитам — от 7,5% . РНКБ принял такое решение в связи с очередным снижением ключевой ставки Банка России.

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С 1 августа РНКБ снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,6%, благодаря чему ставки по собственным программам банка будут начинаться от 7,4% , а по льготным ипотечным госпрограммам — от 3% .

Чтобы получить кредит в РНКБ, необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка и дождаться одобрения.