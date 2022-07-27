В Краснодаре отменили концерт группы Little Big

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

Группа Little Big сообщила, что отменила все концерты в России в 2022 году

Группа Little Big отменила концертный тур по России на 2022 год. Об этом они сообщили в своей официальной группе «Вконтакте»:

«Братья и сёстры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств, проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждём следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас! Ваши Little Big».

Отмечается, что билеты можно вернуть по месту приобретения. В Краснодаре концерт должен был состояться 11 ноября во Дворце спорта «Олимп». 

Тур «We are Little Big» включал 25 городов. Среди них Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Уфа, Челябинск и Ярославль. Кроме того, участники группые уехали из России и сейчас находятся в Лос-Анжелесе. Об этом стало известно после выхода клипа Generation Cancellation.

Как писали Юга.ру, летом 2021 года в Анапе отменили концерт «Пошлой Молли». О причинах такого решения не сообщили, но незадолго до выступления солиста группы задержали полицейские.

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