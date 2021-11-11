«Скоро мы будем проводить все виды трансплантаций костного мозга». Краснодарский онколог рассказал о новом детском онкоцентре
Детский онколог Владимир Лебедев рассказал, что детский онкоцентр позволит использовать новый метод лечения
Напомним, ранее стало известно, что к 2024 году в Краснодаре откроют центр онкологии, гематологии и хирургии с отделением аллогенной трансплантации костного мозга.
Главный детский онколог, заведующий отделением онкологии и гематологии с химиотерапией Детской краевой клинической больницы Владимир Лебедев рассказал «Русфонду», что сейчас корпус больницы строится на средства краевого и федерального бюджета.
По его словам, там будут отделения высокотехнологичной хирургии и онкогематологии с дневным стационаром по типу европейских детских клиник. У корпуса будет свое отделение переливания крови со станцией хранения и консервации стволовых клеток для трансплантации костного мозга.
Сейчас для работы в новом центре краснодарские врачи проходят обучение в профильных клиниках федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга.
Читайте также:
Лебедев отметил, что на Западе трансплантация костного мозга стала обычным методом лечения и после открытия корпуса так будет и в Краснодаре.
По статистике, из Краснодарского края в год на трансплантацию направляют 30 пациентов. Всего на Кубани проживает около миллиона детей и ежегодно 40 из них нуждаются в пересадке костного мозга. Сейчас они получают помощь в федеральных центрах.
Врач добавил, что появление нового центра дает большие надежды. Специалисты хотят применять в лечении новые препараты таргетной терапии.
«Если простым языком, то смысл в точечном прямом воздействии на злокачественные клетки. Это и подготовка к трансплантации, и лечение. Моноклональные антитела — это новейшее достижение медицины, которое применяется при лечении тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Антитела избирательно воздействуют на раковые клетки. Причем даже на те, которые иммунная система не видит. Такие раковые клетки находятся в «спящем» режиме — и в этом их коварство. Внезапно «проснувшись», они могут дать рецидив онкологического заболевания», — объяснил Лебедев.
Цена такой терапии высока — в среднем обходятся в 3 миллиона рублей для одного пациента. Лечение с применением моноклональных антител — 6 миллионов рублей. Но ожидается, что оно будет намного эффективнее того, что используется сейчас.