«Скоро мы будем проводить все виды трансплантаций костного мозга». Краснодарский онколог рассказал о новом детском онкоцентре

Детский онколог Владимир Лебедев рассказал, что детский онкоцентр позволит использовать новый метод лечения

Напомним, ранее стало известно, что к 2024 году в Краснодаре откроют центр онкологии, гематологии и хирургии с отделением аллогенной трансплантации костного мозга. Главный детский онколог, заведующий отделением онкологии и гематологии с химиотерапией Детской краевой клинической больницы Владимир Лебедев рассказал «Русфонду», что сейчас корпус больницы строится на средства краевого и федерального бюджета.

По его словам, там будут отделения высокотехнологичной хирургии и онкогематологии с дневным стационаром по типу европейских детских клиник. У корпуса будет свое отделение переливания крови со станцией хранения и консервации стволовых клеток для трансплантации костного мозга. Сейчас для работы в новом центре краснодарские врачи проходят обучение в профильных клиниках федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга.

Лебедев отметил, что на Западе трансплантация костного мозга стала обычным методом лечения и после открытия корпуса так будет и в Краснодаре. По статистике, из Краснодарского края в год на трансплантацию направляют 30 пациентов. Всего на Кубани проживает около миллиона детей и ежегодно 40 из них нуждаются в пересадке костного мозга. Сейчас они получают помощь в федеральных центрах. Врач добавил, что появление нового центра дает большие надежды. Специалисты хотят применять в лечении новые препараты таргетной терапии.