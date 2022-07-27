Прямой эфир фестиваля VK Fest 2022 посмотрели более 23 млн зрителей

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  • © Фото предоставлено Южным пресс-центром «Ростелекома»
    © Фото предоставлено Южным пресс-центром «Ростелекома»

«Синтерра Медиа», принадлежащая «Ростелекому», организовала онлайн-трансляцию ежегодного фестиваля VK Fest 2022 из трёх городов одновременно

Фестиваль впервые прошел в формате digital-моста сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. За два дня open-air посетили 175 тыс. человек, за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 млн зрителей. 

На больших экранах в парке Горького в Москве, парке 300-летия Санкт-Петербурга и Олимпийском парке «Сириус» в Сочи транслировали видео с выступлениями звезд отечественного шоу-бизнеса. Свои номера исполнили «Руки Вверх!», Егор Крид, Ёлка, Баста, NILLETTO, «Звери» и другие — всего более 80 артистов. Для организации прямых эфиров «Синтерра Медиа» использовала оборудование ведущих производителей, передающее телевизионные сигналы с наименьшей задержкой и самым высоким качеством. 

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«Мы впервые выступили технологическим партнером VK в столь масштабном и важном проекте. «Синтерра Медиа» обладает богатым опытом проведения прямых трансляций, что позволяет удовлетворить требованиям заказчика и обеспечить высокое качество изображения на больших экранах, установленных на площадках проведения мероприятий. Мы благодарим VK за оказанное доверие и надеемся на продолжение сотрудничества», — отметил гендиректор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

АО «Синтерра Медиа» — специализированный телекоммуникационный оператор для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. Основной вид деятельности — доставка, обработка, хранение и распределение потокового видео по наземным системам связи между телевизионными центрами в Москве, России и крупнейшими медиацентрами за рубежом.

Ранее Юга.ру рассказывали, что видеосервис Wink от компании «Ростелком» запустил акцию в поддержку российских видеоблогеров. Авторы контента два месяца после публикации будут получать весь доход от рекламы. 

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