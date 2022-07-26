РНКБ запустил сервис электронных чаевых в кафе и ресторанах

Банк РНКБ совместно с платежной системой «Мир» запустил сервис безналичного перевода чаевых на личные банковские карты сотрудников кафе и ресторанов

РНКБ подключил к сервису оплаты чаевых первые 80 заведений общественного питания на территории Крыма. Благодаря новой услуге можно объединить оплату счёта и чаевые официанту в одном платеже, при этом размер чаевых клиент регулирует самостоятельно.

Сервис действует с использованием карт российских банков и доступен владельцам заведений, которые используют в работе платежные терминалы банка РНКБ.

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«Благодаря данному сервису гости в кафе смогут не тратить время на поиск наличных денег для того, чтобы оставить чаевые, таким образом, повышается качество и скорость обслуживания клиентов. Мы рассчитываем, что со временем все большее количество предприятий, которые работают в сфере общественного питания, оценят преимущества данного сервиса», — отметил говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.