«Ростелеком» подключил к интернету по защищенному каналу более 1,4 тыс. школ в Дагестане

Партнерский Дагестан

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

«Ростелеком» подключил 1 тыс. 419 образовательных учреждений Дагестана к единой сети передачи данных (ЕСПД)

«Ростелеком» подключил к ЕСПД 1 тыс. 419 учебных заведений в 10 городах и 42 районах Дагестана. Скорость доступа к интернету — 100 Мбит/с в городских и 50 Мбит/с в сельских учебных заведениях.

ЕСПД — совокупность сетей магистральных каналов с узлами доступа в административных центрах субъектов РФ. Она позволяет фильтровать нежелательный контент. Сеть является неотъемлемой частью инфраструктуры электронного правительства и предназначена также для передачи информации федеральными органами исполнительной власти.

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«Для образовательных учреждений Дагестана создана единая защищенная сеть с одинаковыми параметрами скорости, надежности и техподдержкой от национального оператора связи. Ученики и педагогический коллектив теперь будут иметь доступ к интернет-ресурсам, которые содержат контент, совместимый с задачами образования и рекомендуемый для просмотра и изучения в школах», — отметил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

«Ростелеком» реализовал проект по поручению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в соответствии с нацпрограммой «Цифровая экономика». После завершения проекта провайдер будет круглосуточно контролировать состояния сети и информационной безопасности во всех подключенных образовательных учреждениях.

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«Благодаря поддержке государства мы устранили цифровое неравенство между городскими и сельскими школами. Теперь они получили доступ к образовательным ресурсам на основе сети с высокой скоростью передачи данных. Наши специалисты сформировали для учеников цифровую среду, защищенную от кибератак и утечек информации. Во всех образовательных учреждениях ведется круглосуточный мониторинг состояния сети и информационной безопасности», —  рассказал директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.

Как писали ранее Юга.ру, две новые разработки «Ростелекома» зарегистрировали в реестре отечественного ПО.

Интернет Ростелеком Школа

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