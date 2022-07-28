Билайн запустил сервис облачных видеоконференций rOOm

Билайн бизнес запустил сервис rOOm, который позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») представил сервис rOOm*, созданный на базе партнерского решения linkchat** от компании ООО «Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке.

Регистрация или установка приложения на ПК при этом не обязательны — rOOm работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах.

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Сервис подойдёт тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи — продуктовым командам, студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и т.д. Также rOOm можно испольовать для дистанционного обучения и вебинаров.

В сервис встроен набор специальных API-методов***, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе — от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов.

Во всех тарифах rOOm: отсутствуют ограничения по продолжительности встреч;

запись конференций;

включена возможность демонстрации экрана;

предустановлен виджет бронирования;

осуществляется шифрование трафика для защиты данных.

ROOm распространяется по подписке: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.

* ROOm — «комната», наименование сервиса, возраст 0+.

** Linkchat — «ссылка-разговор».

*** Application Programming Interface — программный интерфейс приложения.