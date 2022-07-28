Билайн запустил сервис облачных видеоконференций rOOm

Партнерский Вся Россия

Распечатать

  • © Фото drobotdean, ru.freepik.com
    © Фото drobotdean, ru.freepik.com

Билайн бизнес запустил сервис rOOm, который позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») представил сервис rOOm*, созданный на базе партнерского решения linkchat** от компании ООО «Смартконф». Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда приглашенные проходят по ссылке.  

Регистрация или установка приложения на ПК при этом не обязательны — rOOm работает в любом браузере, а также на мобильных устройствах. 

Читайте также:

Сервис подойдёт тем, кому важно проводить регулярные видеовстречи — продуктовым командам, студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам и т.д. Также rOOm можно испольовать для дистанционного обучения и вебинаров.

В сервис встроен набор специальных API-методов***, позволяющий настроить интеграцию с другими системами, которые заказчик уже использует в работе — от интернет-магазинов до иных сторонних ресурсов. 

Читайте также:

Во всех тарифах rOOm: 

  • отсутствуют ограничения по продолжительности встреч; 
  • запись конференций; 
  • включена возможность демонстрации экрана; 
  • предустановлен виджет бронирования; 
  • осуществляется шифрование трафика для защиты данных.  

ROOm распространяется по подписке: начальный тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей/участников стоимость подключения изменяется.

* ROOm — «комната», наименование сервиса, возраст 0+.
** Linkchat — «ссылка-разговор».
*** Application Programming Interface — программный интерфейс приложения.

Ранее Юга.ру рассказывали, что билайн запустил в Краснодарском крае технологию VoLTE (Voice over LTE), которая позволит абонентам одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным 4G-интернетом. Также оператор на 70% ускорил мобильный интернет в Краснодарском крае.

Билайн видео Интернет Мобильная связь Онлайн-конференции Связь Телеком

Новости

В Сочи торжественно встретили четырехмиллионного туриста. Им оказался мэр Саранска
Краснодарский край ждут жаркие выходные
«Мы будем за этим следить». В Краснодаре комплекс «Тайфун» начал фиксировать нарушение правил парковки
В Краснодаре произошло массовое ДТП с трамваем
Сухогруз «Рио» в районе Геленджика уберут до 2025 года
В Сочи после ливней зафиксировали 230 оползней

Лента новостей

«Мы будем за этим следить»
Вчера, 18:44
«Мы будем за этим следить»
В Краснодаре комплекс «Тайфун» начал фиксировать нарушение правил парковки
«Спасаются маленькие дети, кошки и я»
27 июля, 17:03
«Спасаются маленькие дети, кошки и я»
Интервью с Ларисой Савицкой — единственной выжившей в авиакатастрофе, о которой сняли фильм
Солёность и температура Азовского моря достигли максимума, рыбаки — жалуются на массовую гибель рыбы
25 июля, 19:30
Солёность и температура Азовского моря достигли максимума, рыбаки — жалуются на массовую гибель рыбы
Рассказываем о причинах и последствиях

Реклама на сайте