«Ростелеком» стал лидером российского рынка услуг дата-центров

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Компания «Ростелеком» заняла первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг центров обработки данных по версии аналитического агентства CNews Analytics

«Ростелеком» занял первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг центров обработки данных (ЦОД) по версии аналитического агентства CNewsAnalytics. Исследование учитывает выручку игроков и оценку количества введенных в эксплуатацию стойко-мест на 31 декабря 2021 года.

Геораспределенная сеть дата-центров «Ростелекома» с площадками в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Удомле и Новосибирске включает в себя мощности дочерних компаний «Ростелеком-ЦОД», «ДатаЛайн», ММТС-9 и других. Общая емкость сети — 13 тыс. 669 стойко-мест.

По итогам 2021 года услуги дата-центров обеспечили 31,8 млрд рублей выручки компании, что на 80% превышает показатели предыдущего года.

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«Российский бизнес по-прежнему нуждается в большом количестве облачных ресурсов, и наша цель — постараться максимально удовлетворить этот спрос. Сейчас мы сконцентрированы на расширении мощностей в центральном регионе, уже в ближайшее время объявим о вводе в эксплуатацию уникального проекта Москва-V — одного из немногих в России дата-центров уровня TierIV», — отметил гендиректор «Ростелеком-ЦОД» Сергей Бочкарев. 

Эксперты CNewsAnalytics фиксируют рост рынка услуг дата-центров на 12% по итогам 2021 года. Аналитики также отмечают, что несмотря на текущий дефицит оборудования, темпы роста сохранятся ну уровне 10-15% в год.

Как писали ранее Юга.ру, умный сервис для управления домом «Ростелеком. Ключ» внесли в реестр отечественного ПО.

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