В аэропорту Сочи из-за смерти пассажира сел самолёт. Он летел из Стамбула в Минеральные Воды

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    Международный аэропорт Сочи © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Самолёт совершил экстренную посадку

16 июля в 19:57 в аэропорту Сочи вынужденно приземлился самолет авакомпании «Азимут». На его борту стало плохо маломобильной пассажирке. 64-летняя женщина летела без сопровождения. Экипаж принял решение совершить посадку.

На место прибыла бригада медиков, они пытались реанимировать женщину. Несмотря на все усилия, пассажирка скончалась.

Рейс летел по маршруту Стамбул — Минеркальные Воды. Пассажиров высадили для прохождения таможенных и пограничных процедур. Вылететь снова люди смогли только сегодня ночью.

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