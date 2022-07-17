В аэропорту Сочи из-за смерти пассажира сел самолёт. Он летел из Стамбула в Минеральные Воды

16 июля в 19:57 в аэропорту Сочи вынужденно приземлился самолет авакомпании «Азимут». На его борту стало плохо маломобильной пассажирке. 64-летняя женщина летела без сопровождения. Экипаж принял решение совершить посадку.

На место прибыла бригада медиков, они пытались реанимировать женщину. Несмотря на все усилия, пассажирка скончалась.

Рейс летел по маршруту Стамбул — Минеркальные Воды. Пассажиров высадили для прохождения таможенных и пограничных процедур. Вылететь снова люди смогли только сегодня ночью.