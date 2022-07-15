«ЕвроХим-БМУ» провел экскурсию для активистов белореченского молодежного центра
14 июля ведущие специалисты «ЕвроХим-БМУ» провели профориентационную экскурсию для активистов молодежного центра Белореченского района в рамках проекта «Наука рядом»
В начале июня в России стартовал проект «Наука рядом». В рамках этой акции экскурсанты посещают различные технологические предприятия, чтобы узнать о достижениях страны в сфере науки и технологий.
14 июля ведущие специалисты ООО «ЕвроХим-БМУ» провели профориентационную экскурсию для активистов молодежного центра Белореченского района. В ходе экскурсии молодежь посетила основные цеха минерально-химической компании. Начальники подразделений рассказали ребятам о своем производстве.
Читайте также:
Первым экскурсанты посетили сернокислотный цех, где они узнали о способе производства серной кислоты и оборудовании для ее получения. Далее они отправились в цех экстракционной фосфорной кислоты, а затем — в цех по производству минеральных удобрений. Активисты центра увидели одно из важнейших оборудований для получения удобрений — сушильный барабан, а также склад готовой продукции предприятия.
Ранее Юга.ру рассказывали, что 21 июня «ЕвроХим-БМУ» провел экскурсию для учеников МАОУ СОШ № 31 имени В.В. Толкуновой. Ребята познакомились с производством минеральных удобрений и увидели, как выглядит промышленное предприятие изнутри. Ведущие специалисты учебного центра компании рассказали о работе основных цехов предприятия: сернокислотного цеха, цеха экстракционной фосфорной кислоты и цеха сложных минеральных удобрений.