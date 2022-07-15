«ЕвроХим-БМУ» провел экскурсию для активистов белореченского молодежного центра

14 июля ведущие специалисты «ЕвроХим-БМУ» провели профориентационную экскурсию для активистов молодежного центра Белореченского района в рамках проекта «Наука рядом»

В начале июня в России стартовал проект «Наука рядом». В рамках этой акции экскурсанты посещают различные технологические предприятия, чтобы узнать о достижениях страны в сфере науки и технологий.

14 июля ведущие специалисты ООО «ЕвроХим-БМУ» провели профориентационную экскурсию для активистов молодежного центра Белореченского района. В ходе экскурсии молодежь посетила основные цеха минерально-химической компании. Начальники подразделений рассказали ребятам о своем производстве.

Первым экскурсанты посетили сернокислотный цех, где они узнали о способе производства серной кислоты и оборудовании для ее получения. Далее они отправились в цех экстракционной фосфорной кислоты, а затем — в цех по производству минеральных удобрений. Активисты центра увидели одно из важнейших оборудований для получения удобрений — сушильный барабан, а также склад готовой продукции предприятия.