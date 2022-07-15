Накопления жителей Краснодарского края на вкладах Сбера увеличились в 4 раза с начала года

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

За первые пять месяцев 2022 года объем вложений клиентов Краснодарского отделения Сбербанка в 4 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года

За первые пять месяцев 2022 года объем вложений клиентов Краснодарского отделения Сбербанка достиг 270 млн рублей — это в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Самым популярным банковским инструментом сбережения средств среди жителей Краснодарского края остаются рублевые вклады. Сейчас вместе с подпиской «СберПрайм+» процентная ставка по вкладам составляет 8% годовых. Кроме того, Сбербанк предлагает целый ряд программ для накопления средств.

Читайте также:

«С начала года в Краснодарском отделении Сбербанка открыли более 469 тыс. новых вкладов, 57% из них — онлайн. Первые срочные вклады, открытые в период пика процентных ставок, сейчас закрываются, но интерес жителей Кубани к сбережению средств остается на высоком уровне. Средний размер вклада на сегодняшний день составляет 500-600 тыс. рублей», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Читайте также:

Помимо вкладов, на Кубани особой популярностью пользуется накопительный счет. Его особенность в том, что, обладая высокой доходностью в 8% в год, он позволяет совершать операции в любое удобное время. Открыть его можно в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания, а также в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» и мобильном приложении. Кроме того, в Сбере действует ряд сезонных предложений для клиентов, например, «СберЛето».

Ранее Юга.ру писали, что Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку для соцработников на Кубани. Они могут приобрести недвижимость, используя 1 млн рублей в качестве первоначального взноса.

Банки Деньги Сбербанк Финансы Экономика

Новости

В краснодарском экоцентре «Собиратор» научат составлять травяные чаи
Мэр Краснодара назвал город недооцененным в плане туризма. Какие места он порекомендовал отдыхающим?
Краснодарский суд приговорил политика Андрея Пивоварова к 4 годам колонии
Владимир Путин назначил пятерых новых судей в Краснодарском крае
В Краснодаре отремонтировали арку в Чистяковскую Рощу. Колоннада внутри парка всё ещё ждёт своего часа
Бывшей начальнице налоговой инспекции Туапсе назначили 10 лет колонии и штраф 90 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте