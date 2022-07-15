Накопления жителей Краснодарского края на вкладах Сбера увеличились в 4 раза с начала года

За первые пять месяцев 2022 года объем вложений клиентов Краснодарского отделения Сбербанка в 4 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года

За первые пять месяцев 2022 года объем вложений клиентов Краснодарского отделения Сбербанка достиг 270 млн рублей — это в 4 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Самым популярным банковским инструментом сбережения средств среди жителей Краснодарского края остаются рублевые вклады. Сейчас вместе с подпиской «СберПрайм+» процентная ставка по вкладам составляет 8% годовых . Кроме того, Сбербанк предлагает целый ряд программ для накопления средств.

«С начала года в Краснодарском отделении Сбербанка открыли более 469 тыс. новых вкладов, 57% из них — онлайн. Первые срочные вклады, открытые в период пика процентных ставок, сейчас закрываются, но интерес жителей Кубани к сбережению средств остается на высоком уровне. Средний размер вклада на сегодняшний день составляет 500-600 тыс. рублей », — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Помимо вкладов, на Кубани особой популярностью пользуется накопительный счет. Его особенность в том, что, обладая высокой доходностью в 8% в год, он позволяет совершать операции в любое удобное время. Открыть его можно в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания, а также в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» и мобильном приложении. Кроме того, в Сбере действует ряд сезонных предложений для клиентов, например, «СберЛето».