В Краснодарском крае на территории заброшенного лагеря утонул ребенок

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 июля в Усть-Лабинском районе на территории бывшего лагеря «Юность» в пруду утонул 11-летний мальчик

В станице Ладожской днём 14 июля на территории заброшенного лагеря «Юность» утонул 11-летний мальчик. На пруд он пришел с двумя друзьями. Во момент купания в пруду поскользнулся и упал в глубокую яму. Друзья пытались ему помочь, но не смогли, обратились за помощью к мужчине, который работал неподалеку. Он вытащил ребенка из воды, но спасти его не успели.

Как сообщает издание «Усть-Лабинск Инфо» со ссылкой на районную администрацию, мальчик рос в многодетной семье, на профилактических учетах она не состояла. 

В СУ СКР по краю сообщили, что следователи по Усть-Лабинскому району проводят проверку, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Недавно Юга.ру рассказывали, что 9 июля в Апшеронске в бассейне утонула 39-летняя женщина.

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