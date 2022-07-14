Глава Адыгеи ознакомился с ходом строительства двух амбулаторий в Кошехабльском районе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства ряда объектов в Кошехабльском районе, в том числе двух амбулаторий в селе Вольном и в поселке Майском

В Адыгее по программе «Комплексное развитие сельских территорий» возводят несколько объектов, в том числе две амбулатории в селе Вольном и поселке Майском Кошехабльского района. Оба здания будут капитальными. Техническая готовность объектов примерно одинаковая — более 30%. Здесь уже выполнили кладку наружных стен, монтаж железобетонных перегородок, идет подготовка конструкций для кровли. Для амбулаторий приобрели оборудование на общую сумму 8 млн рублей.

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева

Мурат Кумпилов побывал на каждом объекте, осмотрел ход строительства, пообщался с руководителями подрядных организаций, обозначил необходимые шаги по своевременному исполнению контрактных работ и поручил Минздраву республики и муниципалитету строго контролировать соблюдение сроков и качества строительства.

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Как доложил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, объекты достроят до конца года. Медучреждения будут осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги. Кроме того, здесь планируют организовать прием врачей узких специальностей. Амбулаторными услугами новые учреждения охватят жителей не только Вольного и Майского, но и близлежащих населенных пунктов.

© Фото Алексея Гусева

© Фото Алексея Гусева

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Как отметил Мурат Кумпилов, благодаря участию в разных госпрограммах в Кошехабльском районе практически решили вопрос строительства или ремонта учреждений здравоохранения. В этом году построят две амбулатории, а в следующем — ещё одну в поселке Дружба. Кроме того, в республике готовят проектно-сметную документацию на строительство ещё двух ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в Кошехабльском районе — в хуторах Игнатевский и Красный Фарс.

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«Перед нами стоят серьезные задачи в рамках исполнения поручений президента РФ по повышению качества и доступности медицинских услуг, улучшению работы первичного звена в сфере здравоохранения. Создаваемые условия в больницах, амбулаториях и ФАПах дадут возможность оперативно и качественно лечить больных. А это неразрывно связано со снижением смертности и улучшением здоровья населения», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В завершение глава республики поставил задачу по привлечению молодых кадров в сельскую местность с помощью программы «Земский доктор» и других проектов по поддержке молодых специалистов и семей с детьми.