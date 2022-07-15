В Краснодаре открылась выставка «Большой улов», посвященная рыбам

Краснодарский край

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  • © Фото Ольги Осипенко
    © Фото Ольги Осипенко

В Краснодарском музее-заповеднике имени Фелицына 15 июля открылась выставка «Большой улов»

Представлены археологические находки, таксидермические скульптуры, рыболовецкие снасти, посуда, этикетки с продукции консервных комбинатов и многое другое. Как сообщили в пресс-службе музея, с помощью экспозиции можно проследить историю рыбалки на Кубани с древних времен до наших дней.

Помимо рыболовецких снастей посетители познакомятся с правильной сервировкой рыбных блюд и предназначением каждого столового прибора.

Выставка «Большой улов» будет работать до 15 декабря по адресу улица Гимназическая, 67. 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко доступна групповая экспозиция «Мир дому нашему». Представлено более 80 живописных и графических произведений современных краснодарских художников.

Афиша Краснодара Выставки Искусство Краснодар Музеи

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