В Краснодаре открылась выставка «Большой улов», посвященная рыбам

Представлены археологические находки, таксидермические скульптуры, рыболовецкие снасти, посуда, этикетки с продукции консервных комбинатов и многое другое. Как сообщили в пресс-службе музея, с помощью экспозиции можно проследить историю рыбалки на Кубани с древних времен до наших дней.

Помимо рыболовецких снастей посетители познакомятся с правильной сервировкой рыбных блюд и предназначением каждого столового прибора.

Выставка «Большой улов» будет работать до 15 декабря по адресу улица Гимназическая, 67.