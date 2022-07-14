В мэрии Краснодара объяснили, почему на Восточно-Кругликовской засыпали озеро

В соцсетях Краснодара написали, что на улице Восточно-Кругликовской засыпали озеро. В мэрии ответили — имеют право

Жители Краснодара пожаловались в соцсетях, что на улице Восточно-Кругликовской засыпали пруд. Он находился на территории бывшего ресторана «Робинзон». Заведение снесли и сейчас там идет стройка. По данным автора поста в телеграме «Туподар Краснодара», по генплану пруды являются общественной зоной.

Что появится на месте водоема — пока неизвестно. территорию бывшего ресторана огородили высоким забором и сейчас там строят новое здание в несколько этажей. Паспорта объекта там нет.

Юга.ру попросили пресс-службу городской администрации прокомментировать ситуацию. Там ответили, что собственник территории направлял запросы в ведомства, чтобы узнать о происхождении озера. Вопросом занимались в краевом министерстве природных ресурсов, региональном ГУ МЧС России, городском департаменте муниципальной собственности и городских земель, Кубанском бассейновом водном управлении, краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По итогам обследования Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в западной части участка расположен пруд искусственного происхождения, образованный путем проведения земляных работ, его наполнение происходит за счёт выпадении осадков. Согласно данным Росреестра, водный объект на этой территории также отсутствует. По сведениям, включенным в государственный водный реестр, водный объект отсутствует», — добавили в пресс-службе.

Так как пруд искусственный, собственник может сам решать, что с ним делать, в том числе — ликвидировать его.