В Анапе тестируют умные камеры МегаФона. Они могут помочь найти человека, спрогнозировать пробки и не только

МегаФон создал комплексную систему видеоаналитики для безопасности городов. Первой ее протестирует Анапа

Новое решение МегаФона, использующее нейронную сеть и искусственный интеллект, может не только мгновенно замечать нештатные ситуации, например, возгорания или аварии, но и прогнозировать их развитие. Первым городом, где внедрили комплексное решение, стала Анапа, куда ежегодно приезжают до 5 млн туристов.

Как работает умная система видеонаблюдения?

Инновационная система видеоаналитики МегаФона объединяет умные видеокамеры, защищенную инфраструктуру связи и два программных решения разного типа — софт на умных видеокамерах с базовыми элементами аналитики и поисковый алгоритм на основе нейросетей, который обеспечивает 99% точность идентификации. Система полностью покрывает центр Анапы и общественные места в курортной зоне.

К каждому видеофайлу система автоматически добавляет метаданные — текстовые описания, которые позволяют алгоритмам мгновенно идентифицировать нужные объекты и события. Если потерялся ребенок, например, шести лет, одетый в зеленую рубашку и синие джинсы, система по метаданным найдет его за доли секунды, если он попадал в объективы камер. По видео такой поиск занял бы гораздо больше времени, а без использования системы — несколько дней. Метаданные, в отличие от видеоархива, можно хранить много лет, что помогает, например, расследовать преступления. Система мгновенно распознаёт больше 3 млн типов изображений — силуэты, номерные знаки, животных и т.д. Благодаря технологии сжатия времени пользователь программы видит на экране объекты, попавшие в зону съемки в разные моменты и даже на несколько разных камер.

Что она умеет и как поможет горожанам?

По положению объекта система способна сделать прогноз развития ситуации. Например, если она обнаружит лежащего в общественном месте человека, то сделает предположение, что ему нужна помощь, и автоматически сообщит об этом в диспетчерскую службу. Если произошло ДТП — уведомит диспетчеров о тревоге, не дожидаясь звонка с места событий. Благодаря этому они смогут не только быстрее помочь участникам аварии, но и предотвратить образование пробок. Система поможет не только реагировать в экстренных ситуациях, но и обеспечивать порядок: выявлять несанкционированную торговлю, стихийные свалки и любые другие нарушения.

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Впервые решение для безопасного города имеет полностью закрытый контур: к нему подведена защищенная сеть связи с криптографической защитой, шлюзами и межсетевыми экранами. Это позволяет даже при физической атаке на один из узлов защитить всю систему в целом.

Как устроена система умного видеонаблюдения в Анапе?

Для внедрения решения в центральной части Анапы проложили более 50 км оптоволоконной сети, разместили 104 узла связи и установили около 500 современных умных камер, которые работают с одинаковой точностью и днем, и ночью. Информация с камер по выделенной линии в зашифрованном виде на скорости до 10 Гбит/с передается в Городской ситуационно-аналитический центр и Центр обработки данных (ЦОД). Для проекта в Анапе создали отдельный ЦОД с отечественными серверами и программным обеспечением.

Уже сейчас комплекс обеспечивает безопасность уникального природного заповедника Плавни площадью 13 кв. километров. Это болотистая территория, поэтому там часто происходят возгорания. Сейчас заповедник находится под постоянным наблюдением умных камер, каждая из которых контролирует периметр на несколько сотен метров и в режиме реального времени определяет очаги возгорания. При обнаружении дыма комплекс мгновенно включает сирену и передает информацию в Единую дежурную диспетчерскую службу.