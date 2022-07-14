В последние июльские выходные в Краснодаре пройдет «Велоночь». Узнали расписание и маршрут

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 30 июля пройдет летняя «Велоночь». Маршрут заезда составит почти 20 км

Летняя велоночь пройдет в Краснодаре 30 июля. Ее организует краснодарская краевая общественная организация «Вело Райд Краснодар». Участие бесплатное, регистрироваться тоже не надо.

Сбор состоится в 20:00 на Пушкинской площади рядом с фонтаном. Выезд планируется в 21:00. Маршрут заезда пройдет через Кубанскую набережную и Юбилейный микрорайон. 

Маршрут велозаезда

Маршрут велозаезда

Организаторы просят заранее проверить велосипед на исправность и установить переднюю фару. Также необходимо взять запасную камеру и еду. После заезда участники планируют устроить пикник. Узнать правила заезда и все подробности можно в группе «ВКонтакте».

Как писали Юга.ру, в октябре 2021 года в Краснодаре прошел забег «Город». Его провели несмотря на запрет Роспотребнадзора.

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