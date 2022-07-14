В Сочи начнут штрафовать нудистов
Полиция Сочи будет штрафовать нудистов на городских пляжах
Нудистов на пляжах в Сочи могут привлечь к ответственности и заставить платить штраф. Прямого запрета на такой отдых в законодательстве нет, но в УВД Сочи сказали, что эти действия будут расценивать, как мелкое хулиганство.
Официальных нудистских пляжей в городе нет. Но отдыхающие, которые хотят позагорать без одежды, используют для этого пляж в районе станции «73 километр», а также побережье в Лазаревском и Хостинском районах.
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Как писали Юга.ру, 5 июля отдыхающие вызвали полицию на пляж Туапсе из-за голого мужчины. На него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Теперь ему предстоит выплатить штраф.