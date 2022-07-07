В Туапсе по пляжу гулял голый мужчина

5 июля в городских пабликах Туапсе появилось видео того, как из воды на пляж «Приморье» выходит голый мужчина. Очевидцы события в соцсетях прокомментировали, что точно не известно, был ли он одет перед купанием в море, но внешний вид мужчину явно не смущал.

Территорию в это время патрулировали правоохранители. Об отдыхающем сообщили наряду полиции. Полицейские провели с мужчиной беседу. После этого составили на него административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Как стало известно изданию «Туапсинские вести», нарушитель, 35-летний житель Краснодара, приехал в Туапсе отдыхать. После выхода в голом виде он заплатит штраф от одной до двух тысяч рублей.

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