В Туапсе по пляжу гулял голый мужчина

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта © https://tuapsevesti.ru/archives/108892/
    © Скриншот с сайта © https://tuapsevesti.ru/archives/108892/

5 июля по пляжу «Приморье» в Туапсе гулял голый мужчина. Туристы вызвали полицию

5 июля в городских пабликах Туапсе появилось видео того, как из воды на пляж «Приморье» выходит голый мужчина. Очевидцы события в соцсетях прокомментировали, что точно не известно, был ли он одет перед купанием в море, но внешний вид мужчину явно не смущал.

Территорию в это время патрулировали правоохранители. Об отдыхающем сообщили наряду полиции. Полицейские провели с мужчиной беседу. После этого составили на него административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Как стало известно изданию «Туапсинские вести», нарушитель, 35-летний житель Краснодара, приехал в Туапсе отдыхать. После выхода в голом виде он заплатит штраф от одной до двух тысяч рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали о 15 нудистских пляжах в Краснодарском крае и делали обзор пляжей в Крыму, где можно отдыхать без купальника.  

Пляжи Полиция Туапсинский район Черное море

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В Туапсе по пляжу гулял голый мужчина
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