На Кубани группа туристов с пятью детьми застряла в горах после дождей

В районе Сочи 13 июля группа пеших туристов застряла в горах и запросила помощь спасателей. Юга.ру узнали, как подготовиться к походу и где зарегистрировать группу

В Южный спасательный отряд МЧС позвонил руководитель туристической группы, которая на учет МЧС не становилась. Он сообщил, что его подопечные из-за обильных осадков в горах и подъема уровня воды в долине реки Цахвоа не могут преодолеть ее, поскольку смыло мосты. Кроме того, пятеро из десяти туристов — подростки. К тому же мужчина сообщил, что они уже искали места для перехода реки выше и ниже по течению, но не смогли сделать это. И вернуться им к началу маршрута (кордон Закан, КЧР) тоже невозможно, так как это займет несколько дней.

Спасатели решили эвакуировать туристов вертолетом 14 июля в 6:00, но из-за неблагоприятных погодных условий в горах вылет пришлось отложить. Три часа спустя к ним выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС. В итоге руководитель вышел на связь и сообщил, что у них все в порядке, медицинская помощь никому не требуется. Журналистка Юга.ру взяла подробный комментарий у спасателя Геннадия Дульцева о том, почему важно регистрировать группы. «Регистрация прежде всего необходима для того, чтобы спасательная служба, в зоне ответственности которой проходит мероприятие, имела представление, что в ее районе есть группа или человек, какой у них маршрут, квалификация, сроки. Это всегда полезно для того, чтобы можно было вовремя отреагировать, если вдруг что-то произойдет», — рассказал спасатель Геннадий Дульцев. Он добавил, что регистрироваться желательно не только в местных подразделениях, но и оставлять информацию родственникам и друзьям. Нужно сообщить маршрут, контрольные сроки (время, после которого, если человек не вышел на связь, следует реагировать). Также при регистрации у спасателей стоит указать контакты родственников и друзей .