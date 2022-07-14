На Кубани группа туристов с пятью детьми застряла в горах после дождей
В районе Сочи 13 июля группа пеших туристов застряла в горах и запросила помощь спасателей. Юга.ру узнали, как подготовиться к походу и где зарегистрировать группу
В Южный спасательный отряд МЧС позвонил руководитель туристической группы, которая на учет МЧС не становилась. Он сообщил, что его подопечные из-за обильных осадков в горах и подъема уровня воды в долине реки Цахвоа не могут преодолеть ее, поскольку смыло мосты. Кроме того, пятеро из десяти туристов — подростки.
К тому же мужчина сообщил, что они уже искали места для перехода реки выше и ниже по течению, но не смогли сделать это. И вернуться им к началу маршрута (кордон Закан, КЧР) тоже невозможно, так как это займет несколько дней.
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Спасатели решили эвакуировать туристов вертолетом 14 июля в 6:00, но из-за неблагоприятных погодных условий в горах вылет пришлось отложить. Три часа спустя к ним выдвинулись две пешие группы спасателей ЮРПСО МЧС. В итоге руководитель вышел на связь и сообщил, что у них все в порядке, медицинская помощь никому не требуется.
Журналистка Юга.ру взяла подробный комментарий у спасателя Геннадия Дульцева о том, почему важно регистрировать группы.
«Регистрация прежде всего необходима для того, чтобы спасательная служба, в зоне ответственности которой проходит мероприятие, имела представление, что в ее районе есть группа или человек, какой у них маршрут, квалификация, сроки. Это всегда полезно для того, чтобы можно было вовремя отреагировать, если вдруг что-то произойдет», — рассказал спасатель Геннадий Дульцев.
Он добавил, что регистрироваться желательно не только в местных подразделениях, но и оставлять информацию родственникам и друзьям. Нужно сообщить маршрут, контрольные сроки (время, после которого, если человек не вышел на связь, следует реагировать). Также при регистрации у спасателей стоит указать контакты родственников и друзей.
«Достаточно звонка в спасательную службу. Оперативный дежурный занесет информацию в журнал и даже подскажет, что его больше всего интересует. Что касается погоды, то следует заранее смотреть специализированные сайты и в зависимости от этого планировать свой поход. Спасательная служба не имеет специальных источников, касающихся погоды, все пользуются общедоступными ресурсами и по ним планируют свои действия. При регистрации можно получить консультацию по маршруту, погодным условиям, действиям в экстремальных ситуациях. Кроме того, важно сообщить о возвращении из турпохода», — подытожил Геннадий Дульцев.
Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршрут. Также заявку можно подать по телефонам +7 (861) 268-64-40 (Краснодарский край) и +7 (8772) 56-99-92 (Республика Адыгея).
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