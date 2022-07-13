В Анапе мужчина упал с большой высоты на припаркованный автомобиль

13 июля из окна многоэтажки выпал мужчина на припаркованный автомобиль. От полученных травм он скончался на месте

13 июля в городских группах в соцсетях Анапы появилось видео окровавленного тела мужчины на автомобиле. Очевидец сообщил, что молодой человек упал из окна многоэтажки на ул. Парковой. Как сообщили в СУ СК РФ по краю, от полученных травм мужчина скончался на месте. От удара пострадал автомобиль. Сейчас следователи выясняют все детали трагедии, назначена судебно-медицинские экспертиза.

«Организована доследственная проверка по факту смерти 31-летнего местного жителя», — сообщили в следственном управлении по краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи мужчина упал с высотки и повис на рекламной конструкции. Снимать мужчину приехали 9 спасателей. Доставать его пришлось при помощи автолестницы и автоцистерны.