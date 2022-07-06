В Сочи мужчина упал с высотки и повис на рекламной конструкции

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 6 июля рабочий упал с высоты на рекламную конструкцию. Его снимали спасатели

В пабликах Сочи утром 6 июля очевидцы написали, что мужчина упал с высотного здания и повис на рекламной конструкции. На видео из телеграм-каналов женщина говорит, что на место приехала скорая, но снять мужчину сразу не смогли.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что снимать мужчину приехали 9 спасателей. Доставать его пришлось при помощи автолестницы и автоцистерны. 

Мужчину передали сотрудникам скорой помощи. Его доставили в больницу. О состоянии пострадавшего не уточняется.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на стройке в Адлере рабочий упал с 12 этажа и погиб. Он выполнял строительно-монтажные работы на объекте, который не соответствовал требованиям по охране труда и безопасности. 

МЧС Происшествия Сочи Строительство

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