Из Ростова запустили двухдневный тур в Ейск. На поезде

В июле из Ростова на поезде можно будет отправиться в двухдневный экскурсионный тур в станицу Должанскую и город Ейск. Поездки организуют 16-17 и 23-24 июля.

Поезд будет отправляться из Ростова в 6:45 и прибывать в Ейск в 9:56. Обратно в Ростов он будет отправляться в 17:45 и приезжать в 20:42. Стоимость такой поездки составляет 7 тыс. 900 рублей. В тур включено проживание (двухместное размещение), экскурсия в этно-комплексе «В гости к Атаману», экскурсия по Ейску и два завтрака.

В экскурсию по городу входят прогулка по Таганрогской набережной, Ейской косе и посещение памятников Нонны Мордюковой и Сергея Бондарчука, сообщается на сайте СКЖД.