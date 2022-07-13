Из Ростова запустили двухдневный тур в Ейск. На поезде

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

СКЖД запустили экскурсионный тур из Ростова в Ейск

В июле из Ростова на поезде можно будет отправиться в двухдневный экскурсионный тур в станицу Должанскую и город Ейск. Поездки организуют 16-17 и 23-24 июля.

Поезд будет отправляться из Ростова в 6:45 и прибывать в Ейск в 9:56. Обратно в Ростов он будет отправляться в 17:45 и приезжать в 20:42. Стоимость такой поездки составляет 7 тыс. 900 рублей. В тур включено проживание (двухместное размещение), экскурсия в этно-комплексе «В гости к Атаману», экскурсия по Ейску и два завтрака.

В экскурсию по городу входят прогулка по Таганрогской набережной, Ейской косе и посещение памятников Нонны Мордюковой и Сергея Бондарчука, сообщается на сайте СКЖД.

Как писали Юга.ру, 16 июля из Сочи отправится круизный лайнер в Турцию. Это первый международный рейс из морпорта Сочи с начала пандемии. Путшествие рассчитано на 8 дней.

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