В Краснодаре появилась трамвайная остановка с кондиционером

На трамвайной остановке в Краснодаре по улице Петра Метальникова установили кондиционер. Это единственная подобная остановка в городе

В Краснодаре на конечной трамвайной остановке по улице Петра Метальникова установили кондиционер. Это заметили местные жители и рассказали в телеграме «Туподар Краснодар». Автор поста написал, что охлаждаемое помещение похоже на торговый киоск, а внутри есть лавочка.

Журналистка Юга.ру 13 июля решила сходить на остановку и посмотреть, как там все устроено. Павильон сделан в виде герметичного бокса, дверь плотно закрывается и есть пандус. Внутри установили небольшую лавочку. Поместятся туда 3-4 человека. Кондиционер находится прямо над ней. В 12:00 часов дня он был установлен на 16 °С. Работает она по графику — по будням с 7:00 до 19:00, а по выходным с 7:00 до 18:00. На ночь остановку будут закрывать.

Но павильон был пустой и никто туда не заходил, хотя на остановке было достаточно много людей, в том числе и журналисты. Анастасия, которая ждала свой трамвай с дочкой, рассказала, что не заходит внутрь из-за съемочных групп. Она добавила, что не видела таких остановок в Краснодаре и хотелось бы испробовать на себе, но уже в другой раз. Люди, которые ожидали транспорт, одобрили такие остановки, но боятся, что долго они не проработают. Кто-то сомневается в их долговечности из-за порчи имущества, а некоторые думают, что сломается кондиционер или остановку просто закроют. Также горожане возмущались из-за мусора рядом с павильоном.

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

© Фото Влады Мандрыка, Юга.ру