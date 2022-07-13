В Адыгее обсудили перспективы республиканского госуниверситета

В Адыгее обсудили перспективы развития Адыгейского госуниверситета в рамках программы «Приоритет-2030»

Перспективы развития Адыгейского госуниверситета в рамках программы «Приоритет-2030» обсудили глава Адыгеи Мурат Кумпилов, директор Института общественных стратегий Московской школы управления «Сколково», профессор Андрей Волков и ректор Адыгейского госуниверситета (АГУ) Дауд Мамий.

Открывая встречу, Мурат Кумпилов отметил, что республика нуждается в грамотных кадрах во всех отраслях, и решение этой задачи осуществляют в тесной связке с вузами Адыгеи — Майкопским государственным технологическим университетом и АГУ.

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«Мы поддерживаем инициативы вузов республики, нацеленные на развитие высшего образования. Участие АГУ в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» — это прекрасная возможность для роста и, вместе с тем, серьёзная ответственность за реализацию государственных задач в сфере образования. Под руководством Дауда Казбековича в республике сформирована передовая система выявления и поддержки талантливых математиков. Вместе с тем, важно не только реализовывать конкурентные преимущества университета, но и сохранять его позиции в области подготовки педагогических кадров», — отметил Мурат Кумпилов.

Цель программы «Приоритет 2030» — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Не менее ста вузам страны выделят гранты от 100 млн рублей на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.



По итогам отбора АГУ стал одним из девяти вузов ЮФО, вошедших в топ-100 вузов-обладателей гранта Минобрнауки РФ.

В свою очередь Андрей Волков обозначил перспективы Адыгейского госуниверситета, открывающиеся благодаря участию в программе «Приоритет-2030».

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«Программа объединяет лучшие и перспективные вузы страны, и региональным вузам находиться там очень непросто, их оценивают самой высокой планкой. С одной стороны это большая честь, а с другой — это вызов. Многое из того, что кажется привычным и устоявшимся, нужно пересмотреть, чтобы сделать шаг вперёд. Лично меня в АГУ привлекает высокий уровень математической школы. Сделать стратегией университета новое математическое образование для страны — это интересная возможность для университета, его мощное преимущество, которое нужно реализовать», — сказал Андрей Волков.

Ректор АГУ Дауд Мамий рассказал о проектах вуза, реализуемых в рамках программы. Ключевые направления преобразований университета связаны с инициативами, закрепленными в «Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года», и направлены на развитие и обеспечение высокой эффективности работы инновационной экосистемы страны и региона.

Ещё одно значимое направление — обеспечение педагогическими кадрами и инновационными методическими разработками всех уровней системы образования.