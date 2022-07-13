В порту Темрюка загорелся турецкий танкер

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот с сайта https://morflot.gov.ru/
    © Скриншот с сайта https://morflot.gov.ru/

9 июля в порту Темрюка загорелся турецкий танкер Ahmet Telli, горящее судно отбуксировали

12 июля пресс-служба Росморречфлота сообщила, что 9 июля в бухте у порта Темрюка загорелся турецкий танкер Ahmet Telli. Он должен был пришвартоваться в порту, но около берега у судна загорелось машинное отделении. В итоге танкер потерял управление и был обесточен.

Горящий танкер отбуксировали из-за угрозы взрыва и распространения огня на инфраструктуру порта. Огонь не сразу удалось потушить. Ночью 10 июля на борт поднялись специалисты аварийно-спасательной службы Азово-Черноморского филиала «Морспасслужбы». Они потушили в машинном отделении 3 очага открытого огня. Известно, что судно, зарегистрированное в Стамбуле, перевозит химикаты. 

Ранее Юга.ру писали о сухогрузе, который застрял у берега Туапсе в середине июня. Позже камерунское судно отбуксировали.

Пожары Порты Происшествия Судоходство Темрюкский район Черное море

Новости

Жители Кубани смогут увидеть самое большое суперлуние
Из Ростова запустили двухдневный тур в Ейск. На поезде
На реконструкцию гостиницы «Сочи-Плаза» дополнительно выделят 1,2 млрд рублей. Её должны были открыть к Олимпиаде 2014 года
В Краснодаре появилась трамвайная остановка с кондиционером
В порту Темрюка загорелся турецкий танкер
Все, включая Варламова, пишут о «нашествии саранчи» в Краснодарском крае. Это происходит каждый год

Лента новостей

«Куснула — вообще не алло»
Вчера, 15:02
«Куснула — вообще не алло»
Репортаж с открытия «Вкусно — и точка» в Краснодаре
Криптография, шахматы и настольный теннис
11 июля, 17:02
Криптография, шахматы и настольный теннис
Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске
Как открыть свою «Пятёрочку»
11 июля, 15:45
Как открыть свою «Пятёрочку»
Торговая сеть предложила предпринимателям франшизу

Реклама на сайте