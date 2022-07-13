В порту Темрюка загорелся турецкий танкер

12 июля пресс-служба Росморречфлота сообщила, что 9 июля в бухте у порта Темрюка загорелся турецкий танкер Ahmet Telli. Он должен был пришвартоваться в порту, но около берега у судна загорелось машинное отделении. В итоге танкер потерял управление и был обесточен.

Горящий танкер отбуксировали из-за угрозы взрыва и распространения огня на инфраструктуру порта. Огонь не сразу удалось потушить. Ночью 10 июля на борт поднялись специалисты аварийно-спасательной службы Азово-Черноморского филиала «Морспасслужбы». Они потушили в машинном отделении 3 очага открытого огня. Известно, что судно, зарегистрированное в Стамбуле, перевозит химикаты.

Ранее Юга.ру писали о сухогрузе, который застрял у берега Туапсе в середине июня. Позже камерунское судно отбуксировали.