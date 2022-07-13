Владимир Архипов станет заместителем главы Краснодара

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта https://krd.ru/novosti/
    © Скриншот с сайта https://krd.ru/novosti/

13 июля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что городская Дума одобрила Владимира Архипова на должность заместителя главы города

В новой должности Владимир Архипов будет заниматься дорогами и работами общественного транспорта. Тематика для него не новая. С февраля 2018 года Архипов был директором городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. До этого еще три года был заместителем директора департамента.

За эти годы в Краснодаре было несколько больших дорожных проектов: перестройка Зиповского и Старокубанского кольца, строительство трамвайной ветки на ул. Московской, ремонт Садового моста, выделенные полосы для общественного транспорта на центральных улицах города.

В августе 2018 года на портале Юга.ру вышло интервью Владимира Архипова, где он рассказал о текущих дорожных проблемах в городе, о борьбе с пробками и о планах работы его ведомства.

Владимир Архипов родился в Краснодаре. Окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)». В 2008 году поступил на муниципальную службу в департамент дорожно-мостового хозяйства администрации Краснодара.

Ранее Юга.ру попросили чиновников департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара ответить на самые болезненные вопросы о городском транспорте. Куда в Краснодаре проложат трамвай и отменят ли маршрутки.

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