В Ейске проходит выставка старинных кирпичей

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта https://priazovka.ru/kultura/
    © Скриншот с сайта https://priazovka.ru/kultura/

В музее кирпичного искусства Brick Art в Ейске открылась экспозиция старинных кирпичей

В экспозиции 500 старинных кирпичей с клеймом. Они были произведены на кирпичных заводах в Санкт- Петербурге, Москве и Краснодарском крае в XVIII–XIX веках. 

Самое ценное в них — клейма, они служили знаками качества производителя. На выставке подробно рассказывают о самых известных российских заводах и о том, какие клейма они использовали. Начинается экспозиция с истории кирпича и строительной отрасли в России.

  • © Скриншот с сайта https://brickartmuseum.ru/
    © Скриншот с сайта https://brickartmuseum.ru/
  • © Скриншоты с сайта https://brickartmuseum.ru/
    © Скриншоты с сайта https://brickartmuseum.ru/

Керамический (красный) кирпич был основным строительным материалом в России с XVIII века. Его производили многие крупные предприниматели в губерниях. Все кирпичные постройки старой Москвы, Новгорода, Киева, Минска, других городов и сел бывшей Российской Империи построены из красных кирпичей с клеймами. Об этом подробно рассказывает Brick Art museum. Входной билет на выставку 250 рублей, дети до 14 лет бесплатно. 

Brick Art — музей кирпичного искусства России находится в Ейске на ул. Первомайской, 92. Открылся 5 августа 2021 года.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Краснодаре 7 июля открылась художественная выставка «Мир дому нашему». В экспозиции представлено более 80 живописных и графических произведений современных краснодарских художников.  

Выставки Ейский район Строительство

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