В Ейске проходит выставка старинных кирпичей

В экспозиции 500 старинных кирпичей с клеймом. Они были произведены на кирпичных заводах в Санкт- Петербурге, Москве и Краснодарском крае в XVIII–XIX веках.

Самое ценное в них — клейма, они служили знаками качества производителя. На выставке подробно рассказывают о самых известных российских заводах и о том, какие клейма они использовали. Начинается экспозиция с истории кирпича и строительной отрасли в России.