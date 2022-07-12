В многоэтажке на Садовом кольце в Краснодаре выпали панорамные окна

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Краснодаре прокуратура заинтересовалась домом, в котором из-за непогоды выпали окна

В Краснодаре 10 июля из-за непогоды в одной из многоэтажек вырвало окна в двух квартирах. Панорамные стекла упали на парковку вместе с отделкой дома. Из-за этого пострадал автомобиль Lada Granta.

Этим случаем заинтересовались в прокуратуре Прикубанского округа. Дом, в котором все произошло, находится по улице Садовое кольцо, 13. Оказалось, что ЖК сдали в эксплуатацию в 2017 году и ремонт окон застройщик должен сделать по гарантии. Директору компании-застройщику ООО «Модо Капитал» вынесли представление.

«При этом, проверкой установлено, что в доме длительное время отсутствует управляющая компания, в связи с чем в адрес муниципалитета направлена информация об активизации работы по назначению временной формы управления», — добавили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что проконтролируют устранение всех нарушений.

Как писали Юга.ру, в конце марта в поселке имени Максима Горького сильный ветер сорвал крышу школы. В оперштабе отметили, что протечки в крыше не было, а ремонтом должны были заняться сразу, как стихнет ветер.

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В многоэтажке на Садовом кольце в Краснодаре выпали панорамные окна
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