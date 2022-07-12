В многоэтажке на Садовом кольце в Краснодаре выпали панорамные окна

В Краснодаре 10 июля из-за непогоды в одной из многоэтажек вырвало окна в двух квартирах. Панорамные стекла упали на парковку вместе с отделкой дома. Из-за этого пострадал автомобиль Lada Granta.

Этим случаем заинтересовались в прокуратуре Прикубанского округа. Дом, в котором все произошло, находится по улице Садовое кольцо, 13. Оказалось, что ЖК сдали в эксплуатацию в 2017 году и ремонт окон застройщик должен сделать по гарантии. Директору компании-застройщику ООО «Модо Капитал» вынесли представление.

«При этом, проверкой установлено, что в доме длительное время отсутствует управляющая компания, в связи с чем в адрес муниципалитета направлена информация об активизации работы по назначению временной формы управления», — добавили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что проконтролируют устранение всех нарушений.