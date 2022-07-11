На «Роза Хутор» пройдет танцевальный лагерь «PROТАНЦЫ CAMP»

С 15 по 24 июля на курорте «Роза Хутор» в танцевальном лагере «PROТАНЦЫ CAMP» встретятся участники из разных регионов России

Главный танцевальный лагерь страны «PROТАНЦЫ CAMP» пройдет на курорте «Роза Хутор» с 15 по 24 июля. За шесть лет он стал трамплином для многих известных танцовщиков и установил рекорд, как самое масштабное танцевальное событие, объединив более тысячи человек из 15 регионов России и 10 стран мира.

«В этом году участников лагеря ждут более 152 мастер-классов и практик от 37 топовых хореографов в различных стилях: Hip Hop, Popping, Animation, Krump, Electro, Dancehall, Experimental, Contemporary и других. Также состоится эксклюзивный курс от Мигеля по Contemporary «Арт-сессия», — сообщают организаторы.

«Арт-сессия» от Мигеля пройдет под его личным кураторством и познакомит танцоров с техниками, которые еще не известны в России. Участники занятий погрузятся в мир направления Contemporary, где смогут познать себя через тело, увидеть танец как искусство, развить актерское мастерство, а также прикоснутся к различным танцевальным техникам.

По завершении курса участники и наставники поставят спектакль-перфоманс, который покажут на сцене концертного зала «Роза Холл».

«Танцевальный лагерь собрал уникальную команду хореографов — лучших в России профессионалов в направлении Contemporary и постановки пластических спектаклей. Вместе с Мигелем с участниками будут работать хореограф-постановщик Ксения Михеева, артист иммерсивного шоу Стас Пономарев, хореограф шоу «Танцы» на ТНТ Мария Заплечная и другие», — отмечают в пресс-службе курорта.

В рамках лагеря каждый танцовщик сможет почувствовать себя участником шоу «Новые танцы» на состязании Dance Legend Championship и танцевальном баттле Dance Legend Battle.

Самым красивым мероприятием лагеря станет Vogue ball, где участники покажут себя в невероятных образах.

В лагере не забудут и про маленьких танцовщиков. «PROТАНЦЫ CAMP» открыт для детей от 6 лет. Ежедневно ребят будут ждать четыре мастер-класса от топовых хореографов из основной программы.