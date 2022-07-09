Гранату нашли под старой «Газелью» в Краснодаре

В Краснодаре на улице Сормовской 8 июля прохожие нашли заржавевшую гранату

Вечером 8 июля прохожие нашли на улице Сормовской в Краснодаре предмет, похожий на старую гранату. По информации портала 93.RU, боеприпас лежал под обветшавшим кузовом от «Газели».

Прибывшие по вызову взрывотехники из спецотряда ОМОНа «Пластун» установили, что это граната Ф-1. Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, гранату вывезли на полигон и взорвали.

Напомним, что ранее на этой неделе в Анапе была уничтожена 2,5-килограммовая бомба времен Великой Отечественной войны.