Самолет рейса Сочи—Омск экстренно сел в Уфе

В ночь с 8 на 9 июля самолету, летевшему из Сочи в Омск, пришлось совершить экстренную посадку в Уфе

В ночь с 8 на 9 июля около полуночи Boeing 737 авиакомпании Smartavia, совершавший перелет из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. Пассажирский самолет находился в этот момент над территорией Казахстана. Как утверждает источник ТАСС, лететь до места назначения лайнеру на тот момент оставалось менее часа. В течение последующего часа Boeing совершил экстренную посадку в Уфе.

Там выяснилось, что вынужденную посадку пилот запросил в связи с тем, что у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие. В уфимском аэропорту человеку оказали всю необходимую медицинскую помощь, после чего рейс отправился далее по маршруту и прибыл в Омск с общим опозданием около двух часов.

Соответственно, пришлось на два часа задержать и запланированный вылет в обратном направлении. Впрочем, в 9:40 по московскому времени самолет успешно прибыл из Омска в адлерский аэропорт.

Отметим, что с 10 июля расширяется авиасообщение Сочи с Тюменью — рейсы станут ежедневными.