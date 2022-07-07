Из Тюмени запустят дополнительные авиарейсы в Сочи
С 10 июля авиакомпания «Ямал» увеличит количество рейсов из Тюмени в Сочи
Авиакомпания «Ямал» решила сделать авиарейсы из Тюмени в Сочи ежедневными. C 10 июля самолеты начнут летать во вторник и воскресенье, а с 11 июля в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу.
Во вторник и воскресенье самолеты будут вылетать из Тюмени в 7:05 и прибывать в Сочи в 8:55. Второй дополнительный рейс будет вылетать в 7:20 и прибывать в 9:10, сообщил ТАСС.
Как писали Юга.ру, с 1 июля из Сочи начали летать самолеты в Шарджи. Рейсы выполняют четыре раза в неделю. Кроме того, с 17 июля из Сочи появятся регулярные рейсы в Хабаровск, а с 18 — во Владивосток.
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