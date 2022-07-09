Голый мужчина оставил любовную записку на двери квартиры в краснодарской многоэтажке

Краснодарский край

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  • Голый мужчина в подъезде ЖК «Три кита» в Краснодаре © Скриншот видео телеграм-канала «Шанхай Краснодар», t.me/s/shanhai_krasnodar
    Голый мужчина в подъезде ЖК «Три кита» в Краснодаре © Скриншот видео телеграм-канала «Шанхай Краснодар», t.me/s/shanhai_krasnodar

Камеры наблюдения в подъезде дома на улице Московской сняли обнаженного мужчину, осаждавшего чужую дверь

8 июля телеграм-канал «Шанхай Краснодар» опубликовал видео, снятое камерой наблюдения в подъезде ЖК «Три кита» в Музыкальном микрорайоне.

В кадре — мужчина, одетый только в носки и шлепанцы. Персонаж видео совершает странные манипуляции с дверью одной из квартир — вероятно, пытается ее открыть. Как сообщает «Шанхай Краснодар», после ухода мужчины к двери осталась прикрепленной записка с весьма специфическими объяснениями в любви, изложенными на английском языке.

  • Камеры наблюдения зафиксировали лицо мужчины, разгуливавшего голым по подъезду ЖК «Три кита» в Музыкальном микрорайоне © Скриншот телеграм-канала «Шанхай Краснодар», T.me/shanhai_krasnodar
    Камеры наблюдения зафиксировали лицо мужчины, разгуливавшего голым по подъезду ЖК «Три кита» в Музыкальном микрорайоне © Скриншот телеграм-канала «Шанхай Краснодар», T.me/shanhai_krasnodar
  • Текст записки можно приблизительно перевести, как «Я больше не могу сдерживаться» © Скриншот телеграм-канала «Шанхай Краснодар», T.me/shanhai_krasnodar
    Текст записки можно приблизительно перевести, как «Я больше не могу сдерживаться» © Скриншот телеграм-канала «Шанхай Краснодар», T.me/shanhai_krasnodar

Телеграм-канал приводит слова некоей жительницы дома, которая утверждает, что голый мужчина уже не в первый раз пытается проникнуть в эту квартиру, а объектом его воздыханий является живущая там девочка среднего школьного возраста. И что именно поэтому на этаже и поставили камеру видеонаблюдения.

Портал 93.RU выяснил, что родители девочки подали заявление в полицию. «На основании поступившего заявления проводится проверка», сказали в пресс-службе краснодарской полиции. «Проверяется версия о том, что данный молодой человек является жителем данного дома. Его действиям будет дана соответствующая правовая оценка».

Голые мужчины уже не в первый раз на этой неделе становятся героями новостей. Так, 5 июля туапсинская полиция задержала обнаженного 35-летнего краснодарца на пляже «Приморье».

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Голый мужчина оставил любовную записку на двери квартиры в краснодарской многоэтажке
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