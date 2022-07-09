Голый мужчина оставил любовную записку на двери квартиры в краснодарской многоэтажке

В кадре — мужчина, одетый только в носки и шлепанцы. Персонаж видео совершает странные манипуляции с дверью одной из квартир — вероятно, пытается ее открыть. Как сообщает «Шанхай Краснодар», после ухода мужчины к двери осталась прикрепленной записка с весьма специфическими объяснениями в любви, изложенными на английском языке.

Текст записки можно приблизительно перевести, как «Я больше не могу сдерживаться» © Скриншот телеграм-канала «Шанхай Краснодар», T.me/shanhai_krasnodar

Текст записки можно приблизительно перевести, как «Я больше не могу сдерживаться» © Скриншот телеграм-канала «Шанхай Краснодар», T.me/shanhai_krasnodar

Телеграм-канал приводит слова некоей жительницы дома, которая утверждает, что голый мужчина уже не в первый раз пытается проникнуть в эту квартиру, а объектом его воздыханий является живущая там девочка среднего школьного возраста. И что именно поэтому на этаже и поставили камеру видеонаблюдения.

Портал 93.RU выяснил, что родители девочки подали заявление в полицию. «На основании поступившего заявления проводится проверка», сказали в пресс-службе краснодарской полиции. «Проверяется версия о том, что данный молодой человек является жителем данного дома. Его действиям будет дана соответствующая правовая оценка».

Голые мужчины уже не в первый раз на этой неделе становятся героями новостей. Так, 5 июля туапсинская полиция задержала обнаженного 35-летнего краснодарца на пляже «Приморье».