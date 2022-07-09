В Каневском районе в канализации погибли трое рабочих

В станице Челбасской при расчистке канализационного коллектора погибли трое рабочих

Трое коммунальных рабочих погибли при исполнении служебных обязанностей 8 июля в станице Челбасской Каневского района.

Согласно информации «Рен-ТВ», сотрудники водоканала производили расчистку канализационного коллектора и получили острое отравление парами метана. Двое скончались на месте, третий позже, в больнице.

В краевом следственном управлении факт происшествия подтвердили. «По данному факту проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», сообщили в пресс-службе СКР.

Это было не первое за день происшествие со смертельным исходом в крае. Рано утром 8 июля в Краснодаре трамвай переехал мужчину.