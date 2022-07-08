В Краснодаре трамвай переехал мужчину

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 8 июля в Краснодаре трамвай переехал мужчину, лежащего на рельсах

Наезд произошел около 00:06 8 июля. Трамвай № 6 ехал по улице Стасова в сторону Новой и переехал мужчину, который в тот момент лежал на трамвайных путях. 41-летний мужчина скончался на месте. Полиция начала доследственную проверку, рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В пресс-службе МУП «КТТУ» добавили, что мужчина лежал на рельсах без движения. Кроме того, на отрезке пути слабое освещение и водителю не хватило тормозного пути для предотвращения наезда. 

Как писали Юга.ру, в ночь на 8 июля смертельное ДТП произошло на трассе под Новороссийском. Там микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли два человека.

Краснодар Полиция смерть Трамвай

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В Краснодаре трамвай переехал мужчину
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