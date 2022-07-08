В Краснодаре трамвай переехал мужчину

Наезд произошел около 00:06 8 июля. Трамвай № 6 ехал по улице Стасова в сторону Новой и переехал мужчину, который в тот момент лежал на трамвайных путях. 41-летний мужчина скончался на месте. Полиция начала доследственную проверку, рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В пресс-службе МУП «КТТУ» добавили, что мужчина лежал на рельсах без движения. Кроме того, на отрезке пути слабое освещение и водителю не хватило тормозного пути для предотвращения наезда.