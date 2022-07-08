На выходных в южной половине Кубани и на побережье пройдут сильные ливни

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

МЧС объявило в Краснодарском крае штормовое предупреждение из-за непогоды

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в регионе объявлено штормовое предупреждение до конца суток 8 июля. Местами в южной половине края и центральных районах ожидаются ливни с грозой, градом и ветром до 20 м/с. 

Синоптики краснодарского гидрометцентра объяснили, что погода резко испортится из-за фронтальных разделов. Ночью и утром 9 июля местами будет туман, а 10 июля пройдут дожди.

Также на выходных усилятся порывы восточного ветра и достигнут 12-17 м/с. Но температурные показатели будут только подниматься. Днем в воскресенье местами воздух прогреется до 37 °С. 

Как писали Юга.ру, 9-10 июля в Краснодаре будет до 30 °С. На участке от Анапы до Геленджика в воскресенье столбики термометров покажут 35 °С.

Погода Штормовые предупреждения

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