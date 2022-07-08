В выходные на Кубани пройдут дожди, а температура поднимется до 38 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 8-10 июля

В пятницу, 8 июля, синоптики прогнозируют в Краснодаре 31-33 °С, без осадков. На небе будет облачно, а порывы ветра составят 7-12 м/с. 

По краю обещают переменную облачность, в отдельных районах южной половины края небольшой дождь с грозой. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с.  Температура воздуха днем 30-35 °С. В Новороссийске и Геленджике 27 °С, в Сочи 28 °С, а в Анапе 26.

На выходных в краевой столице воздух прогреется до 30 °С. В воскресенье будет облачно, без осадков. Порывы ветра составят 7-9 м/с. Уровень ультрафиолетового индекса будет равен 7 в субботу и 8 в воскресенье.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, нужно пользоваться защитными средствами от солнца.

На Кубани 8-10 июля ожидаются кратковременные грозовые дожди, при этом температура местами в восточной и южной половине края достигнет 38 °С. В воскресенье преимущественно без осадков. 

На Черноморском побережье днем пройдут небольшие дожди с грозой. На участке от Анапы до геленджика в воскресенье воздух прогреется до 35 °С. В Сочи на выходных будет  27 °С, а в Новороссийске 26 °С.

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