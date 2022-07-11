Транспортная компания «АТЭК» запустила новые направления грузоперевозок

Компания «АТЭК», специализирующаяся на транспортировке грузов из Санкт-Петербурга в Москву, запустила новые направления грузоперевозок — в Краснодар, Белгород, Ставрополь, Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи и Таганрог

Транспортная компания «АТЭК» активно развивает новые направления логистики. Теперь заказчики могут воспользоваться услугами по перевозке в Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Белгород, Ставрополь, Воронеж и Таганрог из Москвы и Санкт-Петербурга. Жидкие, тяжеловесные, опасные и горючие, хрупкие, сыпучие — компания работает с любыми типами грузов.

«АТЭК» располагает собственным парком с 20 автомобилями грузоподъемностью от 0,49 до 20 тонн. Общая площадь складских помещений достигает тысячи кв. метров. Компания оказывает широкий спектр услуг, включая: погрузочно-разгрузочные манипуляции на складской территории;

формирование сборных грузов от нескольких заказчиков;

надежную упаковку для обеспечения сохранности груза на пути его следования;

размещение на складских площадях в Северной столице;

оперативное и надежное страхование без бюрократии;

экспедирование;

экспресс-доставку;

межтерминальные перевозки.

Организуя грузоперевозки по России, специалисты «АТЭК» тщательно подбирают упаковку, пломбируют машины, строго проверяют документацию и выбирают маршруты с минимальными рисками.

«АТЭК» предлагает клиентам воспользоваться следующими преимуществами: доступная цена;

страховка — грузы доезжают без повреждений;

кратчайшие сроки доставки;

исправные автомобили в парке — регулярно проходят техническое обслуживание;

использование упаковки высокого качества — от пузырчатой до стрейч-пленки и обрешетки;

оплата производится строго за вес и объем — грузы взвешиваются на складе.