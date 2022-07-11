Транспортная компания «АТЭК» запустила новые направления грузоперевозок

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Сергея Еремина, предоставлено ООО «АТЭК»
    © Фото Сергея Еремина, предоставлено ООО «АТЭК»

Компания «АТЭК», специализирующаяся на транспортировке грузов из Санкт-Петербурга в Москву, запустила новые направления грузоперевозок — в Краснодар, Белгород, Ставрополь, Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи и Таганрог

Транспортная компания «АТЭК» активно развивает новые направления логистики. Теперь заказчики могут воспользоваться услугами по перевозке в Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Белгород, Ставрополь, Воронеж и Таганрог из Москвы и Санкт-Петербурга. Жидкие, тяжеловесные, опасные и горючие, хрупкие, сыпучие — компания работает с любыми типами грузов.

«АТЭК» располагает собственным парком с 20 автомобилями грузоподъемностью от 0,49 до 20 тонн. Общая площадь складских помещений достигает тысячи кв. метров. Компания оказывает широкий спектр услуг, включая:

  • погрузочно-разгрузочные манипуляции на складской территории;
  • формирование сборных грузов от нескольких заказчиков;
  • надежную упаковку для обеспечения сохранности груза на пути его следования;
  • размещение на складских площадях в Северной столице;
  • оперативное и надежное страхование без бюрократии;
  • экспедирование;
  • экспресс-доставку;
  • межтерминальные перевозки.

Организуя грузоперевозки по России, специалисты «АТЭК» тщательно подбирают упаковку, пломбируют машины, строго проверяют документацию и выбирают маршруты с минимальными рисками.

«АТЭК» предлагает клиентам воспользоваться следующими преимуществами:

  • доступная цена;
  • страховка — грузы доезжают без повреждений;
  • кратчайшие сроки доставки;
  • исправные автомобили в парке — регулярно проходят техническое обслуживание;
  • использование упаковки высокого качества — от пузырчатой до стрейч-пленки и обрешетки;
  • оплата производится строго за вес и объем — грузы взвешиваются на складе.

Чтобы отправить груз Москва-Краснодар или по другому из предложенных направлений, необходимо оставить заявку на расчет стоимости с указанием типа груза, сроков доставки и иных параметров. В течение пары часов специалисты составят смету и маршрут, затем — осуществят забор груза и транспортировку (срок — от 12 часов). Груз передадут получателю в указанном месте. Финальный этап — подписание акта приемки.

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